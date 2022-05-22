Во Франции заявили, что в Европе нет альтернатив российскому газу

На данный момент нет поставщиков, которые могут заменить поставки российского газа в страны Европы. Об этом написала французская газета Le Monde diplomatique, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В издании заявили, что Норвегия, Нидерланды, Алжир, а также ряд других стран - поставщиков не смогут долго обеспечивать спрос Европы на газ. Они в состоянии выступить в роли резервных продавцов, но не более того.

"Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго", - считают авторы материала.

Ливия не сможет поставлять Европе газ из-за гражданской войны в стране, а Египет не станет поставщиком для ЕС из-за своих отношений с Россией.

"Удаленное географическое положение других производителей, таких как Нигерия или Ангола, в сочетании с разной степенью устарелости их мощностей не позволяет им стать надежной заменой России", - пишет газета.

В заключение в издании подчеркнули, что воспользоваться ситуацией в Европе хотят США. Америка рассчитывает на увеличение поставок своего сжиженного газа в страны ЕС.