Словакия располагает запасами природного газа на один месяц

Словакия располагает запасами нефти на 105 дней, а природного газа - на один месяц. Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на исполнительного директора Словацкой нефтегазовой ассоциации Рихарда Квасньовского, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, словацкие подземные газохранилища, общий объем которых составляет 3,5 млрд куб.м, заполнены в данный момент на 25%. Хранилища находятся в собственности коммерческих компаний, что ограничивает возможности государства влиять на их работу.

Словакия получает из РФ не менее 85% потребляемого республикой газа. В перспективе возможной заменой ему могли бы стать поставки из США, стран Персидского залива или Норвегии. Страна уже получила два танкера со сжиженным газом.