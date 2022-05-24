Британец сбежал из тюрьмы и сообщил об этом в местную газету

В Англии заключенный сбежал из тюрьмы и сообщил об этом в местную газету, пишет LADBible. Как объяснил мужчина, 17 лет, которые он провел за решеткой, свели его с ума, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

42-летний Греггор Грэй сбежал из тюрьмы в воскресенье утром, не оставив следов. Полицейские не представляли, где искать мужчину, но тот объявился сам, связавшись с редакцией местной газеты. Разговаривая с корреспондентом, британец объяснил причину своего поступка.

"Я провел в тюрьме последние 17 лет. Это сводит меня с ума", - пожаловался Грэй.

Греггор также добавил, что ему просто нужно было высказаться. Несмотря на телефонный звонок, полицейским до сих пор неизвестно местоположение беглеца. По информации СМИ, мужчину посадили в тюрьму за вооруженное ограбление.

В полиции считают, что разыскиваемый может скрываться в Лестере или Бирмингеме. Офицеры предупредили людей, чтобы они держались от Грэя подальше и попросили предоставлять им любую информацию о мужчине.