В Италии выявили четвертый случай оспы обезьян

Четвертый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Италии, он стал первым в области Тоскана. Как сообщает в понедельник газета Il Messaggero, 32-летний мужчина, госпитализированный в инфекционное отделение больницы в городе Ареццо, недавно вернулся с Канарских островов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о трех не связанных между собой случаях заболевания в Риме. При этом все инфицированные побывали недавно на Канарах.

В Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, где находятся в изоляции трое заразившихся, уже начали работу по изучению штамма, чтобы понять, насколько он отличается от стандартной оспы, а также выяснить, насколько вакцины от оспы защищают от этого штамма. При этом специалисты института отмечают, что оспа обезьян, которая передается при тесном контакте, не может относиться к болезням, передающимся исключительно половым путем при незащищенных связях, поскольку нет указаний, что возбудитель находится в сперме.

Как указали в Минздраве Италии, очаги вспышки оспы обычно имеют "ограниченный охват", а заболевание успешно лечится при своевременном выявлении.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением кожной сыпи.