"Старбакс" уходит из России

Россияне останутся без кофе "Старбакс". Американская компания объявила о своём окончательном уходе с российского рынка после 15 лет успешного ведения бизнеса и открытия 130 кафе. О своём решении руководство "Старбакса" объявило ещё восьмого марта, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В то же время порядка 2000 тысяч российских сотрудников сети кофеен продолжат получать зарплату в течение шести месяцев и получат помощь в поиске новой работы.

"Старбакс", чей российский сектор приносил меньше 1% прибыли, последовал примеру Макдональдс и других западных компаний, которые решили включиться в объявленные санкции против Москвы и покинуть российский рынок.