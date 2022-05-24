Протестующие заблокировали входы в здание МИД Армении

Министерство иностранных дел Армении заблокировано сторонниками оппозиционного движения "Сопротивление", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо "Сопротивления" в шествиях принимают участие представители парламентской фракции "Честь имею" и партии "Родина". Около здания МИД находятся несколько тысяч человек, которые прорвали оцепления полиции.

"Это ведомство больше не служит интересам Армении и армянского народа. Мы обращаемся к нашим соотечественникам, находящимся в здании МИД, там есть подготовленные дипломаты, отделяйтесь от (премьер-министра) Никола (Пашиняна), не берите и вы на себя ответственность за предательство", - сказал заместитель председателя Национального собрания Армении и один из лидеров протеста Ишхан Сагателян.

До этого стало известно, что члены движения "Сопротивление" рано утром заблокировали движение метро в Ереване на станции "Молодежное". Они выступают с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Антиправительственные протестные акции начались в Ереване 17 апреля. Поводом послужило выступление премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он заявил о требовании "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и отметил необходимость подписания соглашения о мире с Азербайджаном.