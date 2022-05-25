Названа самая продаваемая марка смартфонов в Европе

К 2035 году военно-морские силы США перейдут на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов в атмосферу, что позволит сократить загрязнение воздуха на 65% в течение следующих трех десятилетий. Об этом говорится в новой климатической стратегии ВМС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Документ является частью более широкой стратегии Министерства обороны США, которая защищает вооруженные силы от будущих последствий экстремальных погодных условий и пытается смягчить некоторые воздействия Пентагона на окружающую среду.

"Военно-морской флот находится в центре внимания климатического кризиса, и это действительно влияет на нашу боеготовность на флоте и в Корпусе морской пехоты. Мы делаем большие шаги, чтобы попытаться смириться с этим", - заявил министр ВМС Карлос Дель Торо подкомитету по защите ассигнований Палаты представителей.

Дель Торо отметил, что база материально-технического снабжения морской пехоты Олбани в мае 2022 года стала первой военной базой с нулевым потреблением энергии, что означает, что она получает столько же энергии от возобновляемых ресурсов, сколько и от ископаемого топлива.

В стратегии содержится несколько целей, в том числе снижение вклада ВМФ в выбросы парниковых газов и способностью ВМС работать в условиях изменения климата.

Ожидается. что к 2050 году военно-морской флот сократит выбросы на 65%, к 2030 году будет получать всю свою энергию из источников, не загрязняющих окружающую среду, а к 2035 году закупит автомобили с нулевым уровнем выбросов.

К 2032 году военно-морской флот также сократит выбросы от зданий на 50% и уберет не менее половины своих отходов со свалок, используя другие методы, такие как компостирование пищевых продуктов.