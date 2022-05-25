В Москве объявили коронавирусную амнистию

Московские власти прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Об этом сообщается в блоге мэра российской столицы Сергея Собянина, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Городское правительство также компенсирует жителям, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам уже выплаченные суммы наказания.

"Возмещению подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти Москвы и подведомственными им учреждениями, за нарушение всех ковидных ограничений, за исключением несоблюдения режима изоляции на дому во время заболевания COVID-19", - говорится в записи.

"Ковидная амнистия" вступает в силу с 1 июня. Объем программы власти РФ оценили в 13,6 миллиарда рублей.