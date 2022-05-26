В Госдепе США появится China House

В Госдепартаменте США появится новая структура, отвечающая за координацию и реализацию политики по Китаю и другим странам Восточной Азии - China House ("Чайна Хаус"). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, структура появится в рамках программы модернизации.

"Масштабы и размах вызовов, брошенных КНР, станут таким испытанием для американской дипломатии, какого мы еще не видели", - выразил опасение Блинкен.