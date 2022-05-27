В Венгрии запретили заправлять бензин для этих автомобилей

В Венгрии с 27 мая смогут заправляться бензином только автомобили с регистрационными знаками этой страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил журналистам глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"С пятницы только автомобили с венгерскими номерами могут заправляться по сниженным ценам на АЗС", - приводит слова Гуйяша портал hirado.hu.

По его словам, "бензиновый туризм" ставит под угрозу безопасность поставок и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин.

В ноябре 2021 года Гуйяш объявил, что правительство заморозит цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установит их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже правительство продлило эту меру.