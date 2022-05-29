Французские строители испытывают проблемы из-за роста цен на стройматериалы

Строительная отрасль Франции столкнулась с резким ростом цен на материалы на фоне украинского конфликта. Об этом сообщил телеканал BFM Business, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, цены на древесину, ПВХ, сталь и другие материалы выросли на 18% с января этого года. Глава ассоциации "Конфедерация работников и малых строительных компаний" Жан-Кристоф Репон в эфире телеканала посетовал, что в то время, как гарантированные цены на некоторые товары держатся лишь 24 часа при условии немедленной оплаты, список заказов у некоторых компаний порой может охватывать период в 100 дней, из-за чего трудно рассчитать итоговую смету. "Понятно, что в Украине идут боевые действия, что был коронавирус, но в конце цепочки может возникать рост цен, который трудно объяснить заказчику", - сказал он.

Строительные компании Франции со времени пандемии коронавируса испытывают трудности с организацией поставок. Фирмы в контексте событий в Украине и западных санкций против РФ опасаются ухудшения ситуации, так как Россия является одним из ведущих в мире производителей стали и древесины, а также покрывала до 80% потребностей Франции в алюминии, поясняет телеканал.

Сооружение некоторых объектов приостанавливается, а строители не могут получить оплату до выполнения условий контракта. "Раньше доставка была бесплатной, а теперь нет, все из-за роста цен на топливо. Раньше и палеты были бесплатными, теперь тоже нет", - посетовал Репон.

Как отмечает телеканал, после парламентских выборов в июне министр экономики, финансов цифрового и правительственного суверенитета Франции Брюно Ле Мэр намерен организовать консультации с представителями строительной отрасли для поиска выхода из сложившейся ситуации.