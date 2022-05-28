Индия запустила новую площадку для развития экспорта

Индия продолжит развивать электронную торговлю, чтобы привлекать как можно больше зарубежных партнеров к поставкам сделанной в Индии продукции. Об этом со ссылкой на госминистра торговли и промышленности страны Ануприю Пател сообщила журналистам в субботу Федерация индийских экспортных организаций, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Пател запустила новую цифровую торговую площадку для экспортеров и иностранных покупателей. "Индийский бизнес-портал позволит экспортерам малого и среднего бизнеса, ремесленникам и фермерам находить новые рынки для своей продукции и увеличивать объем продаж по всему миру", - подчеркнула госминистр.

Она отметила, что эта инициатива разработана в соответствии с политикой правительства премьер-министра Нарендры Моди по переводу торговли в цифровой формат и внедрению программы Made in India.

"Во время пандемии коронавируса стало очевидным, что онлайн-платформы, такие как электронная коммерция, продемонстрировали огромный потенциал в оказании поддержки миллионам предприятий", - указала Пател.

На индийском бизнес-портале можно найти все зарегистрированные в Федерации индийских экспортных организаций предприятия. Всего их насчитывается 14 тыс., они предоставляют более 40 тыс. товаров и услуг.