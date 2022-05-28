Турция уничтожила более 18 членов РПК на севере Ирака

Вооруженные силы Турции уничтожили 18 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции на севере Ирака, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе спецоперации "Коготь - Замок" на севере Ирака при помощи наших беспилотных летательных аппаратов были нейтрализованы 18 террористов", - сообщили в субботу журналистам в Министерстве национальной обороны Турции.

Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.