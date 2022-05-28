https://news.day.az/world/1465963.html Турция уничтожила более 18 членов РПК на севере Ирака - ВИДЕО
Турция уничтожила более 18 членов РПК на севере Ирака - ВИДЕО
Вооруженные силы Турции уничтожили 18 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции на севере Ирака, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В ходе спецоперации "Коготь - Замок" на севере Ирака при помощи наших беспилотных летательных аппаратов были нейтрализованы 18 террористов", - сообщили в субботу журналистам в Министерстве национальной обороны Турции.
Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.
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