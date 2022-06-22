Засуха в Италии

Вода в реке По, крупнейшей в Италии, опустилась до самого низкого за последние 70 лет уровня, что вызвано беспрецедентной засухой. Почти четыре месяца здесь не было дождей, и река настолько обмелела, что в некоторых местах можно перейти её вброд. Местным жителям грозят перебои с подачей воды, а также электричества, если расположенные на реке ГЭС прекратят работу, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

- Сейчас мы у моста в месте слияния рек По и Тичино, - говорит один из здешних рыбаков. - Никогда не видел, чтобы они так обмелели. За всю жизнь не видел ничего подобного.

В нескольких городах на севере Италии власти установили нормированное потребление воды. Использовать её теперь можно лишь для приготовления пищи, мытья и стирки.

- Нам пришлось выпустить распоряжение, запрещающее использовать воду, если это касается не первоочередных нужд, а наполнения бассейнов и полива цветов, - рассказывает Алессандро Монти, мэр города Бавено. - Наш край переживает тяжёлые времена, самые тяжёлые за последние 70 лет. В городе пересыхают колодцы, мы надеемся, что пройдёт дождь, это было бы благом для всех. Но если дождя не будет, мне придётся выпустить другие распоряжения, ещё более строгие.

Если засуха продолжится, то местные фермеры, использующие воду из реки По, не смогут орошать поля, что грозит потерей урожая. Ситуация усугубляется также тем, что в дельту реки По теперь поступает солёная вода из Адриатического моря, что также может повредить сельскохозяйственным угодьям и сделать водопроводную воду непригодной для питья. В настоящее время засуха распространяется и на Северо-восточные регионы, что делает положение ещё более тревожным.