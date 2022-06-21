В России пропал самолет

Самолет Ан-2 рейсом Ус Хатын - Вертикальный пропал в Якутии, являющейся субъектом РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"В 06:20 мск в ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что воздушное судно Ан-2 не приземлилось в назначенное время на площадке "Вертикальный". Установлено, что самолет вылетел в 06:30 (00:30 мск - прим. ТАСС) 21 июня по маршруту Ус Хатын (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатын. На борту, по предварительным данным, находятся три человека - два члена экипажа, один пассажир, а также одна тонна груза", - сказали в МЧС.

В готовность для поиска борта приведен вертолет Ми-8.

Как сообщили в авиакомпании "Полярные авиалинии", на поиски пропавшего борта, который принадлежал частной организации, вылетел самолет Ан-26 со спасателями на борту.