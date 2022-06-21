Подключенный к кислороду американец погиб после попытки закурить

В США местный житель, подключенный к кислородному конденсатору, скончался после того, как попытался закурить. Об этом сообщает издание Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел 17 июня в доме американца, расположенном в штате Пенсильвания. На мужчине была надета назальная канюля для подачи кислорода, несмотря на это, он решил закурить сигарету. После этого произошел хлопок, в результате которого он получил тяжелые травмы.

Медики, прибывшие на место, провели комплекс реанимационных мероприятий, а затем госпитализировали пострадавшего. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

По предварительной информации, американец получил сильный ожог дыхательных путей, который оказался смертельным.