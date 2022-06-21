Европа задумала поставить России условие по газу

Европейская комиссия (ЕК) задумывается над тем, чтобы выставить России условие по закупкам газа - потолок цен в 80-90 евро за мегаватт-час (примерно эквивалентно 900-1000 долларам за тысячу кубометров). Официальное предложение может быть представлено на следующей неделе, пишет итальянская газета La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, идея возникла на фоне ограничений поставок от "Газпрома", которые тот объясняет техническими причинами. В Брюсселе тезис ставят под сомнение: проблемы возникли в тот момент, когда цена топлива стала опускаться до 80 евро. Теперь Евросоюз может выбрать именно эту отметку в качестве максимальной.

Решение, как предполагается, должно затронуть только поставки по трубопроводам, но не импорт сжиженного природного газа (СПГ), объем которого существенно меньше. Такое исключение связано с желанием не портить отношения с другими поставщиками: так, объемы экспорта газа из Алжира в последний месяц уже превысили российские. Однако такого роста недостаточно для замещения российских поставок - особенно с учетом того, что при установлении потолка цен Москва может отказаться продолжать прокачку.