Гулявший без поводка стаффорд искусал жительницу Подмосковья

Анна Кометова стала снимать видео спустя несколько секунд после нападения. Неожиданная встреча со стаффордширским терьером чуть не закончилась трагедией. У девушки рваная рана на руке. Выходя на обычную прогулку со своими питомцами, Анна никак не предполагала, что окажется в больнице.

"Собака была без привези, накинулась на моего кобеля и его подрала, а мне порвала руку, мужчина убежал от ответственности", - рассказала Анна.

Пострадавшей пришлось выдержать несколько уколов от бешенства и операцию на руке. По ее словам, шрам от укуса бойцового пса теперь останется на всю жизнь.

"Так как я защищала своих питомцев, я ее пыталась отогнать и так далее. Собака вцепилась мне в руку. После того как моя рука ослабла в ее пасти, она перешла на моего большого пса, она ему вцепилась в шею", - рассказала Анна.

По словам женщины, хозяин стаффорда часто выгуливает своего питомца без намордника и поводка. Видео подтверждает это. Правда, у хозяина бойцового пса, Ивана, своя версия произошедшего.

"Я шел по тропинке, подбежала туда моя собака, после чего я услышал: "Заберите, пожалуйста, собаку". Я пошел туда, раздалось три удара электрошокером. Три удара. После чего я подошел, ее собака грызла мою", - рассказал хозяин стаффорда Иван.

Иван в доказательство своих слов показывает следы, которые остались у пса после удара шокером.

На вопрос, почему бойцового пса Моисея Иван выгуливал без намордника и поводка, хозяин четвероногого решил не отвечать. Напоследок обмолвившись, что его питомец не проявляет агрессию и якобы никогда ни на кого первым не нападает. По закону, данная порода собак относится к опасным, их выгул в общественных местах без средств защиты категорически запрещен.

"Здесь помимо того, что административная ответственность существует, существует и гражданская. Все расходы понесет лицо, кому был причинен вред. Она имеет право в судебном порядке взыскать компенсации", - сказал юрист Али Алиев.

"Сотрудники полиции прибыли по вышеуказанному адресу, данную собаку не обнаружили, так как, со слов заявительницы, она с мужчиной ушла в неизвестном направлении. Сейчас сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", - сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Андрей Пышкин.

Пострадавшая не собирается мириться со своим обидчиком и намерена идти до конца, ее цель - чтобы хозяин бойцовской собаки ответил по всей строгости закона. Тот, в свою очередь, планирует подать ответное заявление - за клевету и нападение на его пса с применением оружия. Поставить окончательную точку в этой споре теперь, видимо, сможет только суд.