Парламент Турции продлил мандат военной миссии в Ливии

Великое национальное собрание (парламент) Турции одобрило проект президентского указа о продлении со 2 июля 2022 года на 18 месяцев мандата турецких военнослужащих в Ливии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Предложение было внесено президентом Турции на рассмотрение парламента на основании обращения о военной помощи со стороны признанного ООН правительства Ливии.

"Турция продолжает решительно поддерживать защиту суверенитета, территориальной целостности и политического единства Ливии, установление устойчивого режима прекращения огня в стране и усилия по политическому диалогу, который обеспечит национальное примирение", - говорится в документе.

"Политическая неопределенность, возникшая в Ливии после провала выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года, ставит под угрозу установившееся на местах спокойствие, а также создает серьезное препятствие для достижения устойчивой стабильности", - отмечено в резолюции.

В проекте документа говорится, что риски и угрозы, исходящие из Ливии для всего региона, включая Турцию, сохраняются.

Отмечено, что если нападения на законное правительство Ливии возобновятся, это негативно скажется на интересах Турции как в Средиземноморском бассейне, так и в Северной.

Парламент Турции впервые разрешил отправку войск в Ливию на один год в январе 2020 года. Впоследствии мандат был продлен еще на 18 месяцев - до июля 2022 года.

Правительства Ливии и Турции 27 ноября 2019 года подписали два меморандума о взаимопонимании; один о военном сотрудничестве, а другой - по разграничению морской юрисдикции.