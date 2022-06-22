Бельгия репатриировала из Сирии несколько семей джихадистов

Правительство Бельгии осуществило самую большую до сих пор репатриацию семей джихадистов. 16 детей и 6 матерей прибыли во вторник из лагерей на северо-западе Сирии. Они были измучены долгим путешествием, но рады оказаться в безопасности. У всех них, имеющих право на бельгийское гражданство, начинается в жизни новая глава. О детях будут заботиться социальные службы и школы, а матерей власти отправят за решетку лет на пять за "участие в деятельности террористической группировки", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Женщин разместят в разных тюрьмах после того, как им дадут возможность расстаться на время со своими детьми в достойных условиях", - сказал генеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Леу.

Ещё в марте 2021 года премьер-министр Александр де Кру заявил, что Бельгия обеспечит безопасный вывоз детей радикально настроенных лиц, известных как иностранные бойцы. Установлено, что более 400 её граждан сражаются в Сирии на стороне так называемого "Исламского государства".

Некоторые в Европарламенте приветствовали репатриацию. Депутат от бельгийских "зелёных" выразила надежду, что другие страны-члены ЕС поступят так же, и это убережёт от вредного влияния детей и их матерей:

"С каждым днём ​​обитатели лагерей чувствуют себя всё более уязвимыми, - сказала Саския Брикмон. - Радикальные группы и боевики не хотят отпускать обратно этих европейских женщин и детей. Мы должны привлечь к этому больше внимания, в том числе и европейского, потому что, когда мы говорим о безопасности Европейского Союза, мы также должны смотреть на то, что с этими людьми там происходит. Мы должны позаботиться о них".

Общественная организация "Спасите детей" заявляет, что более 7300 детей из 60 стран мира застряли в этих опасных и грязных лагерях. Правозащитные группы выступают за то, чтобы жертвами войны были признаны даже те дети и подростки, которых вынудили вступить в ряды "ИГ".