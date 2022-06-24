Власти Нью-Йорка приказали раздавить сотню мотоциклов ради экологии

Власти Нью-Йорка объявили войну мотоциклам - около ста байков раздавили бульдозером. Столь радикальный способ выбрали, чтобы никто не смог их восстановить, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Все потому, что, по мнению властей, мотоциклы издают слишком много шума и пугают прохожих. А еще они портят экологию, потому должны вовсе исчезнуть с улиц.

С начала 2022 года полицейские арестовали уже две тысячи таких транспортных средств. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что полон решимости окончательно убрать угрожающие экологии транспортные средства с улиц города.