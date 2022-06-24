Мужчина избил администратора в московском ресторане

В ресторане в центре Москвы произошла драка. Злоумышленник избил администратора заведения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на представленных кадрах видно, что потасовка была массовой, в ней участвовали несколько человек.

Пострадавшим оказался администратор ресторана. Он обратился в полицию.

Спустя непродолжительное время был задержан и нападавший. Проводится проверка по факту инцидента.