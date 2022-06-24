https://news.day.az/world/1473570.html Мужчина избил администратора в московском ресторане - ВИДЕО
Мужчина избил администратора в московском ресторане - ВИДЕО
В ресторане в центре Москвы произошла драка. Злоумышленник избил администратора заведения.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на представленных кадрах видно, что потасовка была массовой, в ней участвовали несколько человек.
Пострадавшим оказался администратор ресторана. Он обратился в полицию.
Спустя непродолжительное время был задержан и нападавший. Проводится проверка по факту инцидента.
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