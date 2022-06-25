Крупный пожар на речном вокзале в Вологде
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В Вологде загорелся дебаркадер неиспользуемого речного вокзала. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. 

Как передает Day.Az, пламя вспыхнуло в пятницу вечером, сообщает пресс-служба регионального главка ГУ МЧС.

Огонь распространился по всей площади дебаркадера. Информации о пострадавших не поступало.

Видео с места пожара опубликовало сообщество "Новости Вологда" в социальной сети "ВКонтакте".

Сейчас пожарные борются с возгоранием.