https://news.day.az/world/1473788.html Крупный пожар на речном вокзале в Вологде - ВИДЕО
Крупный пожар на речном вокзале в Вологде - ВИДЕО
В Вологде загорелся дебаркадер неиспользуемого речного вокзала. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.
Как передает Day.Az, пламя вспыхнуло в пятницу вечером, сообщает пресс-служба регионального главка ГУ МЧС.
Огонь распространился по всей площади дебаркадера. Информации о пострадавших не поступало.
Видео с места пожара опубликовало сообщество "Новости Вологда" в социальной сети "ВКонтакте".
Сейчас пожарные борются с возгоранием.
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