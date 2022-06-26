Трамп полностью поддержал отмену права на аборты в США

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Иллинойс заявил, что полностью поддерживает отмену Верховным судом США гарантий права на аборты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Суд объявил победу конституции, победу верховенства права, но что важнее всего - победу жизни", - заявил Трамп.

По его словам, подобное решение назрело уже давно.

"Благодаря мужеству Верховного суда эта вызывающая разногласия проблема будет решаться отдельными штатами и американским народом", - резюмировал Трамп.