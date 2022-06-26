Стрельба в США - восемь раненых
По меньше мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы на танцевальной вечеринке в Такоме, штат Вашингтон, передает Day.Az со ссылкой на Twitter местной полиции.
По данным CNN, полиция получила сразу несколько сигналов о происшествии, на месте было большое скопление людей. Стрельба последовала за конфликтом, возникшим рядом с местом проведения вечеринки.
Сообщается, что раненые были доставлены в больницу. По данным ABC News, пострадавшие получили ранения, не угрожающие жизни.
Полиция не сообщила о наличии подозреваемых или задержанных в связи с инцидентом.
Ранее в субботу Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля в сфере оборота стрелкового оружия.
В частности, закон обязывает усилить проверки биографических данных у покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года, делает федеральным преступлением приобретение и контрабанду стрелкового оружия через подставных лиц, требует обязательной регистрации торговцев оружием в федеральном реестре.
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