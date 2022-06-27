Израиль может разрешить Ирану экспортировать нефть

Власти Израиля могут разрешить Ирану поставлять нефть в Сирию в преддверии возобновления переговоров по ядерной сделке между Тегераном и мировыми державами. Об этом сообщает издание The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что экспортные операции могут совершаться под надзором США.

Три танкера уже направляются из Ирана в Сирию, пишет The Times of Israel со ссылкой на неподтвержденный источник. По данным издания, от Ирана потребовали не использовать судна для перевозки оружия и сделать процесс транспортировки нефти максимально прозрачным.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее подтвердил на пресс-конференции, что готовится продолжение переговоров по ядерной сделке с Ираном. До этого с аналогичными заявлениями выступил иранский МИД.

Представители администрации президента США в то же время заверили сенат в готовности Вашингтона к ужесточению санкций в отношении Ирана в случае провала переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По информации Politico, соответствующие гарантии американские чиновники предоставили законодателям в рамках закрытого брифинга.