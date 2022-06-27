Россиянка дала малолетнему ребенку покурить вейп прямо в коляске

Жительницу Тюмени, которая предложила ребенку в коляске покурить вейп, сняли на видео, оно опубликовано в группе "ВКонтакте" "Тюмень Online", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На кадрах видно, как женщина дает устройство для курения несовершеннолетнему и проверяет его реакцию на вейп. Ребенок начинает кашлять, после чего женщина достает для него бутылочку со смесью.

Пользователи Сети возмутились поведением россиянки и заявили, что у нее могут быть проблемы с психикой. Многие считают, что курящие люди с безразличием относятся не только к своему здоровью, но и к состоянию окружающих.

"Ребенка жалко, что ему досталась такая мать, хотя часто вижу, когда курят рядом с ребенком или прямо дома! Это дело каждого, но зачем других травить?" - недоумевает один из комментаторов.