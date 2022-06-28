Страны ОПЕК+ выполнили сделку на 256%

Страны соглашения ОПЕК+ в мае выполнили договоренности о сокращении добычи нефти на 256% от плана.

Как передает Day.Az, добыча нефти странами альянса оказалась на 2,698 млн б/с ниже разрешенного уровня, следует из доклада технического комитета ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС.

Разрешенный уровень добычи для стран ОПЕК+ в мае составлял 42,126 млн б/с, а реальный уровень добычи оказался ниже - 39,429 млн б/с. При этом страны ОПЕК исполнили соглашение на 196%, недовыполнив план по добыче на 1,098 млн б/с. Страны "не ОПЕК", участвующие в соглашении, выполнили договоренности на 360% от плана, отклонившись от разрешенного уровня добычи на 1,647 млн б/с.

Россия в марте добыла на 1,276 млн б/с меньше запланированного уровня - 9,273 млн б/с, Саудовская Аравия - на 125 тыс. б/с меньше плана, или 10,424 млн б/с. Среди стран "не ОПЕК" нарастить добычу не смогли все страны, кроме Судана и Южного Судана. Из стран ОПЕК на уровне около 100% исполнить сделку ОПЕК+ удалось Кувейту, ОАЭ и Алжиру, а уровень добычи нефти значительно ниже разрешенных значений, кроме Саудовской Аравии, продемонстрировали также Ангола, Габон, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Ирак и Нигерия.