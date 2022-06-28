Власти Великобритании хотят повысить боеготовность армии

Новый начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании генерал Патрик Сандерс планирует заявить о необходимости увеличения количества военнослужащих, находящихся в боевой готовности, чтобы обеспечить военное сдерживание России. Об этом сообщает телеканал Skynews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации телеканала, Сандерс сравнивает текущую ситуацию с той, что была в 1937 году в Европе.

Генерал считает, что в ближайшее время британские вооруженные силы будут уделять больше внимания повышению боеготовности и совместным учениям разных родов войск, чтобы отточить взаимодействие между ними.