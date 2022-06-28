https://news.day.az/world/1474457.html В аэропорту Домодедово из-за сбоя в работе образовались гигантские очереди - ВИДЕО
В аэропорту Домодедово из-за сбоя в работе образовались гигантские очереди - ВИДЕО
В московском аэропорту Домодедово образовались столпотворения путешественников, ожидающих вылета своих рейсов.
Как передает Day.Az, об этом сообщают "Известия" в своем Telegram-канале.
На видео, снятом одним из очевидцев, показаны гигантские очереди из туристов, ожидающих вылета самолетов. Отмечается, что из-за сбоя в работе одной из авиакомпаний пассажиры более полутора часов не могут пройти регистрацию на рейсы.
По данным онлайн-табло "Яндекс. Расписания", во вторник, 28 июня, в воздушной гавани задержано восемь самолетов, вылет еще четырех лайнеров отменен.
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