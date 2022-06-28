G7 обеспечит распределение более 1 млрд доз вакцины от COVID-19

Страны Группы семи (G7) обеспечат распределение более 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Об этом говорится в коммюнике, которое распространено во вторник по итогам саммита Группы семи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы преодолеть пандемию COVID-19, мы продолжим поставки более 1,1 миллиарда доз вакцины с момента нашей последней встречи, - говорится в сообщении. - Мы будем предотвращать будущие пандемии и проблемы в области здравоохранения, готовиться к ним и реагировать на них".