Франция: седьмая волна COVID-19

Седьмая волна COVID-19 пришла и во Францию: за последние сутки в стране было подтверждено более 147 тысяч новых случаев заражения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, премьер-министр Элизабет Борн призвала французов вновь надеть маски в помещениях и общественном транспорте, хотя пока что это и не является обязательным. Глава правительства также посоветовала пожилым людям старше 60-ти лет сделать четвертую прививку от коронавируса.