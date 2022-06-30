Сельхозпроизводители Аргентины начали бастовать

Председатель Аргентинского сельскохозяйственного общества Николас Пино рассказал, что местные производители сельскохозяйственной продукции начнут общенациональную забастовку 13 июля из-за нехватки дизельного топлива в стране. Заявление было сделано в эфире телеканала Nacion mas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Общество уже провело встречу с 20 организациями, охватывающими весь спектр производителей, координационный совет принял решение провести 13 июля федеральную акцию протеста с приостановкой сбыта.

В совместном заявлении сельхозпроизводители Аргентины призвали правительство "срочно обеспечить доступ к дизелю и удобрениям, чтобы избежать полного паралича производственного аппарата".

Ранее в Аргентине уже были протесты из-за нехватки топлива. Водители грузовиков и транспортные компании перекрывали трассы.

В южноамериканской стране уже несколько недель наблюдается серьезная нехватка дизельного топлива, повлекшая за собой повышение цен.