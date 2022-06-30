В бундестаге рассказали, как антироссийские санкции вредят Германии

Введенные в отношении России санкции наносят вред, в первую очередь, немецкому бизнесу и простому народу, поскольку растут цены на большинство товаров, и ухудшается уровень жизни. Об этом заявил депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Парламентарий подчеркнул, что он и его фракция выступают против антироссийских санкций. Он назвал санкции абсолютно контрпродуктивными.

Шмидт добавил, что случаи русофобии в ФРГ связаны с проводимой Берлином политикой и с нагнетанием в проправительственных СМИ.

При этом депутат выразил уверенность в том, что культурные обмены и культура не должны иметь отношения к политике.

"Но тут уж остается пожелать здравомыслия нашим политикам, которые пытаются и в культуре, и в образовании, и в быту просто навязать свою политическую повестку. Считаю это неприемлемым", - отметил Шмидт.