https://news.day.az/world/1475737.html Инженерное судно потерпело крушение в Южно-китайском море - ВИДЕО
Инженерное судно потерпело крушение в Южно-китайском море - ВИДЕО
В Южно-китайском море потерпело крушение инженерное судно, на борту которого находились 30 членов экипажа, сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Корабль разломился пополам, оказавшись в центре тайфуна "Чаба". Авария произошла примерно в 300 км к юго-западу от города. На месте находятся два спасательных вертолета и самолет. Еще два вертолета направляются в эпицентр тайфуна.
В настоящее время удалось спасти трех человек, судьба 27 остается неизвестной. Проведение операции затруднено сложными погодными условиями.
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