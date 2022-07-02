Инженерное судно потерпело крушение в Южно-китайском море

В Южно-китайском море потерпело крушение инженерное судно, на борту которого находились 30 членов экипажа, сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Корабль разломился пополам, оказавшись в центре тайфуна "Чаба". Авария произошла примерно в 300 км к юго-западу от города. На месте находятся два спасательных вертолета и самолет. Еще два вертолета направляются в эпицентр тайфуна.

В настоящее время удалось спасти трех человек, судьба 27 остается неизвестной. Проведение операции затруднено сложными погодными условиями.