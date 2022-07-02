Двое мужчин и две женщины пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго (штат Иллинойс). Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте городской полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, все раненые доставлены в больницу. Состояние одного человека оценивается как тяжелое.

Огонь открыл шедший по улице мужчина, который сразу после этого скрылся с места преступления. Подозреваемых пока нет.