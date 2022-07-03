Немецкий обозреватель предрек крах Евросоюза из-за Германии

Обозреватель немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) Мориц Эндерс предрек крах Евросоюза из-за Германии. Об этом он написал в своей статье под названием "ЕС: великое будущее или неминуемый распад?", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эндерс назвал Германию сильнейшей угрозой для ЕС, который в будущем, по его мнению, будет раздавлен США, Россией и Китаем. Помимо этого, он призвал внимательно относиться к геополитическим планам Великобритании, которая покинула союз.

Но при этом наибольшая опасность для сообщества исходит от него самого, уверен эксперт. В частности, этому способствует "провальная политика в области безопасности и энергетики". По словам Эндерса, европейские проекты в этой сфере ничем не обеспечены, потому что Германии - крупнейшему донору организации - грозит массовая деиндустриализация. "В этой стране может исчезнуть до шести миллионов рабочих мест", - добавил он.

Последствием этого эксперт считает потерю "дойной коровы" Евросоюза. Такая ситуация сделает невозможным сохранение ЕС, уверен Эндерс.