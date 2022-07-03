Германия с начала пандемии потратила на вакцины от ковида почти €7 млрд

Правительство Германии с начала пандемии коронавируса по начало июня потратило на различные вакцины от COVID-19 в общей сложности €6,8 млрд. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), ссылаясь на ответ кабмина на запрос депутата Бундестага Штефана Пильзингера (Христианско-социальный союз).

По информации RND, по состоянию на конец июня с начала пандемии расходы на вакцины, создание прививочных центров, организацию станций по сдаче тестов, закупки защитных масок, лекарств и выплаты больницам за меры по борьбе с коронавирусом составили €46,4 млрд евро.

Первые случаи заражения в Германии были зафиксированы в начале 2020 года.