https://news.day.az/world/1476098.html В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
В иранской провинции Хормузган произошло землетрясение силой 4,1 балла.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, подземные толчки были зафиксированы в регионе Бендер Хамир.
Пока информации о разрушениях и пострадавших нет.
Отметим, за последние две недели в провинции Хормузган было зафиксировано более 100 землетрясений. Последнее сильное землетрясение было силой в 6,1 балла. В результате землетрясения погибли 5 человек, более 100 получили телесные повреждения.
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