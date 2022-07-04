В Иране произошло землетрясение

В иранской провинции Хормузган произошло землетрясение силой 4,1 балла.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, подземные толчки были зафиксированы в регионе Бендер Хамир.

Пока информации о разрушениях и пострадавших нет.

Отметим, за последние две недели в провинции Хормузган было зафиксировано более 100 землетрясений. Последнее сильное землетрясение было силой в 6,1 балла. В результате землетрясения погибли 5 человек, более 100 получили телесные повреждения.