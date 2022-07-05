В Австралии открыли вакансию дегустатора леденцов

Австралийский бренд кондитерских изделий Allen's объявил о поиске дегустаторов леденцов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании предложили всем желающим сладкоежкам принять участие в отборе на вакансию, конкурс продлится до 8 июля. Заработная плата будет выплачиваться продукцией бренда.

При этом кандидат должен быть старше 18 лет, чтобы претендовать на данную работу. Также он должен обладать прекрасным здоровьем: претенденты с аллергией не смогут рассчитывать на сотрудничество.

Как рассказала пресс-секретарь Allen's Джойс Тан, вакансия - прекрасная возможность для любителей леденцов, которые смогут быть причастными к выпуску лакомств на рынок. Новые десерты будут сделаны на основе уже имеющихся фаворитов покупателей, поэтому сейчас фирме требуется человек, который будет оценивать вкус.

"Мы продолжаем следить за тем, чтобы людям нравились наши старые продукты, а также новые, которые мы выводим на рынок. Мы стремимся удовлетворить пожелания клиентов и сделать так, чтобы люди смогли влиять на будущее леденцов", - отметила Тан.

Она сравнила дегустатора с героями фильма "Чарли и шоколадная фабрика", поскольку будущий сотрудник сможет попробовать множество десертов.