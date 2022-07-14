https://news.day.az/world/1478593.html Ереванский аэропорт заминирован?
Ереванский аэропорт заминирован?
Сообщение о минировании ереванского международного аэропорта "Звартноц" поступило в среду в центр кризисного управления МЧС Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"13 июля в 19:19 в центр кризисного управления МЧС Армении поступило сообщение о том, что международный аэропорт "Звартноц" заминирован. На место происшествия направился боевой отряд пожарных-спасателей, специалисты кинологической службы и медицинская бригада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам поисков взрывное устройство не обнаружено.
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