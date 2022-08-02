В Ереване сообщили о бомбах в парламенте, метро и аэропорту

МЧС Армении сообщили, что есть информация о заложенных взрывных устройствах во множестве стратегически важных мест столицы Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В заявлении ведомства сообщается, что поступили сведения о том, что они установлены не только в метро, но и в аэропорту "Звартноц", в столичной мэрии, здании парламента, а также во всех важнейших военных и гражданских объектах Еревана.

В МЧС заявили, что по каждому из указанных адресов выехали пожарно-спасательные бригады, кинологи и саперы, ведутся проверки.