В Испании посетители американских горок застряли на аттракционе вниз головой

Инцидент произошел в парке развлечений в Мадриде, из-за технической неисправности вагончики с пассажирами застряли на высоте, сообщает Spanish News Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Посетителям американских горок пришлось ждать спасателей более часа, аттракцион остановился на одном из крутых виражей на большой высоте.

Сотрудники парка пытались самостоятельно перезапустить горки, а когда ничего не вышло вызвали экстренные службы.

Издание отмечает, что в день происшествия температура воздуха поднималась до 37 градусов по Цельсию, медицинская помощь посетителям горок не понадобилась. Парк заработал в штатом режиме уже на следующий день.