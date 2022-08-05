Путин и Эрдоган проводят переговоры в Сочи

В Сочи началась встреча Президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в открытой для прессы части встречи Путин поблагодарил Эрдогана за инициативу по достижению договоренности по зерновому коридору, а также по поставкам российских удобрений.

В свою очередь, Эрдоган выразил надежду на начало нового этапа в отношениях Турции и России.

В ходе встречи лидеры обсудят операции Турции в Сирии, а также строительство атомной электростанции "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.