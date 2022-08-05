https://news.day.az/world/1484933.html Путин и Эрдоган проводят переговоры в Сочи
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Сочи
В Сочи началась встреча Президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в открытой для прессы части встречи Путин поблагодарил Эрдогана за инициативу по достижению договоренности по зерновому коридору, а также по поставкам российских удобрений.
В свою очередь, Эрдоган выразил надежду на начало нового этапа в отношениях Турции и России.
В ходе встречи лидеры обсудят операции Турции в Сирии, а также строительство атомной электростанции "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.
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