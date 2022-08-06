Аляска стремительно тает

Климатологи зафиксировали значительное сокращение площади ледникового покрова у берегов Аляски. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ученые выяснили это путем изучении фотографий ледяного покрова за разные годы. По сравнению с 1984 годом площадь 13 из 19 ледников национального парка Кенай-Фьордс сократилась на 68%, увеличились в размерах лишь два из них. Больше всех пострадали ледники Бер и Педерсен, отступившие от берегов соседних с ними озер на 5 и 3,2 километра и утратившие 17,2 и 4,3 квадратных километров площади соответственно.

"Почти все изменения в площади ледников Аляски связаны с глобальным потеплением. Как мы предполагаем, в данном случае в сокращении границ ледовых массивов были виноваты не только повышенные температуры воздуха, но и усилившиеся зимние дожди, что в целом соответствует тому, что происходит в других регионах севера", - комментируют наблюдения ученые.

При этом общепризнанно, что при глобально потеплении в первую очередь нагреваются именно северные регионы. Среднегодовая температура некоторых заполярных регионов Земли уже на 4-9 градусов выше, чем в прошлые столетия. Это опасно не только из-за повышения уровня ледового океана, но и из-за высвобождения заключенного в вечной мерзлоте метана, сильного парникового газа.

С началом зимних дождей площадь ледников Аляски должна будет сократиться еще сильнее.