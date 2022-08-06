Женщина сбросила дочь-инвалида с балкона четвертого этажа в Индии

Мать сбросила пятилетнюю дочь с четвертого этажа квартиры в индийском городе Бангалор. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание India Today.

Известно, что у девочки были особенности здоровья, она была инвалидом, а женщина страдала депрессивным расстройством. В какой-то момент она, идя по коридору, решила избавиться от ребенка, девочка погибла на месте.

После инцидента женщина схватилась за перила и попыталась перелезть через них, однако ее заметили соседи и потянули ее вниз.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, один из них заявил, что женщина бросила дочь с высоты намеренно. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело, женщина арестована. Проводится расследование.