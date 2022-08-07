https://news.day.az/world/1485052.html Жителей швейцарского города призвали не мыть машины
Жителей швейцарского города призвали не мыть машины
Власти швейцарского города Бютт попросили местных жителей не мыть машины, чтобы сэкономить воду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Муниципальный совет призывает жителей ограничить ее потребление из-за высоких температур. Рекомендуется также не наполнять бассейны и не поливать сады.
Отмечается, что это решение принято из-за жары, которая повлияла на уровень воды в реке Лонгайг.
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