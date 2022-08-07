Жителей швейцарского города призвали не мыть машины

Власти швейцарского города Бютт попросили местных жителей не мыть машины, чтобы сэкономить воду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Муниципальный совет призывает жителей ограничить ее потребление из-за высоких температур. Рекомендуется также не наполнять бассейны и не поливать сады.

Отмечается, что это решение принято из-за жары, которая повлияла на уровень воды в реке Лонгайг.