Жителей швейцарского города призвали не мыть машины
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Власти швейцарского города Бютт попросили местных жителей не мыть машины, чтобы сэкономить воду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Муниципальный совет призывает жителей ограничить ее потребление из-за высоких температур. Рекомендуется также не наполнять бассейны и не поливать сады.

Отмечается, что это решение принято из-за жары, которая повлияла на уровень воды в реке Лонгайг.