Число случаев COVID-19 в мире превысило 584 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 584 млн 189 тыс. 61, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 417 тыс. 842 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.