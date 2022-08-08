Истощенного котенка дальневосточного леопарда спасли в Приморье

В Приморье сотрудники ФГБУ "Земля леопарда" спасли оставшегося без мамы четырехмесячного детеныша дальневосточного леопарда. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ , котенка доставили в Центр реабилитации диких животных в истощенном состоянии, сообщили на странице Дирекции заповедников "Земля леопарда" в социальных сетях.

Отмечается, что это первый случай изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком возрасте. Котенка нашли за пределами нацпарка, поймать его с разрешения Росприроднадзора смогли государственные инспекторы заповедника.

Вес детеныша составлял всего 4,5 килограмма. При осмотре специалисты установили, что у малыша были небольшие раны, зараженные паразитами. После их обработки животное поместили в карантинный блок.

Указывается, что существует несколько версий того, почему детеныш остался один.

"Малыш мог отбиться от матери из-за природных явлений, таких как разлив реки во время летнего циклона, а также из-за схода селя - подобные инциденты с животными известны зоологам. Котенок также мог остаться без опеки по естественным причинам: чаще всего в выводках бывает по 1-2 леопарденка, но в крупных выводках из трех котят у матери не всегда выходит обеспечить безопасность всех детенышей в условиях дикой природы", - объяснили в Дирекции заповедников.

Сейчас животное идет на поправку и быстро набирает вес. В скором времени его выпустят в вольер.