В Швеции рождаемость упала до самого низкого за 20 лет уровня

Рождаемость в Швеции упала до уровня конца 1990-х годов, сообщил телеканал SVT со ссылкой на Статистическое управление страны (SCB), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Было отмечено, что с января по апрель этого года в Швеции родилось 35 467 детей, что на 2 483 меньше, чем за аналогичный период в прошлом. Показатель рождаемости опустился чуть ниже уровня 1,6 ребенка на одну женщину.

"В краткосрочной перспективе речь может идти о случайных отклонениях, которые наблюдались в январе. Затем показатели оказались на значительно более низком уровне, чем прежде. Удивительно наблюдать столь резкий скачок в статистике", - сказал представитель SCB Гуннар Андерссон.

По его словам, в последний раз показатель рождаемости опускался так низко в конце 1990-х годов. Тогда в среднем рождалось 1,5 ребенка на одну женщину.